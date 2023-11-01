Президент Грузии рассказала, как Россия «захватит» ее страну Зурабишвили: Кремль в будущем может использовать релокантов для захвата Грузии

Фото: JÃrgen Heinrich/imago stock&people/Global Look Press

Саломе Зурабишвили

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что Россия в будущем может использовать релокантов в качестве инструмента для захвата страны. В интервью американскому CBS News она не исключила, что Москва под предлогом защиты своих граждан в Грузии объявит «полноценную войну». По ее словам, сейчас Москва ведет против Тбилиси «гибридную войну».

То, что Россия проверяет почву, уже стало частью реальности. Здесь их легкий путь – гибридная война. <...> Существует тонкая грань, и эту грань необходимо соблюдать, чтобы в будущем у нас не было инцидентов, которые позволили бы России использовать свою излюбленную доктрину защиты русскоязычных граждан, — заявила Зурабишвили.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Абхазию и Южную Осетию возможно присоединить к России, если Запад продолжит накалять обстановку в Грузии. Он подчеркнул, что Москва не хочет повторения 2008 года и готова решать проблемы за столом переговоров по Уставу ООН.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна намерена вернуть в свой состав территории Абхазии и Южной Осетии. Он подчеркнул, что Тбилиси будет добиваться этого исключительно мирным путем.