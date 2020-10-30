Президент Грузии проголосовала на выборах «за европейское будущее»

https://static.news.ru/photo/cf159d8c-1b3e-11eb-895e-fa163e074e61_660.jpg Саломе Зурабишвили (слева) Фото: president.gov.ge

Президент Грузии Саломе Зурабишвили проголосовала на проходящих в стране парламентских выборах, отметив, что отдала свой голос «за европейскую и демократическую Грузию».

Я хочу всех поздравить с сегодняшним днём! Я проголосовала так, как это сделает каждый гражданин — свободно, мирно... Мы голосуем для того, чтобы построить ту страну, о которой все мечтаем. Это европейская, демократическая страна, — приводит слова президента РИА Новости.

Зурабишвили также призвала сограждан прийти на избирательные участки 31 октября, несмотря на пандемию COVID-19. Она заверила, что на местах проведения голосования обеспечены все необходимые меры безопасности.

Кроме того, утром 31 октября в Тбилиси проголосовал лидер правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, также поддержавший европейское будущее страны.

Я отдал свой голос за европейское развитие нашей страны, мир и благосостояние каждой семьи, — заявил он.

Иванишвили отметил, что уверен в победе партии на выборах. По его мнению, «Грузинская мечта» получит не меньше 100 мест в парламенте.

В Грузии 31 октября стартовали парламентские выборы.

По конституции они проводятся в последнюю субботу октября в год истечения полномочий парламента предыдущего созыва. Однако в этом году власти страны рассматривали возможность их переноса из-за пандемии коронавируса.

Парламент Грузии в 2020 году будет избран по смешанной системе: 120 депутатов из 150 будут избраны по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам. Проходным барьером для партий будет 1%, а для блоков — столько процентов, сколько субъектов войдут в объединение, сообщал NEWS.ru.