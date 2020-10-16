Президент Азербайджана выступит с обращением к народу в ближайшее время

https://static.news.ru/photo/dfd1e192-103c-11eb-9216-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев планирует в ближайшее время обратиться к гражданам страны.

Через несколько минут президент Азербайджана Ильхам Алиев выступит с обращением к народу, — сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию телеканала АЗТВ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ВС Армении в ночь на 17 октября нанесли ракетный удар по Гяндже — второму по величине городу в Азербайджане. В результате обстрела погибли 12 мирных жителей, есть раненые. Очевидцы рассказали о том, что в результате атаки были повреждены не менее 20 зданий.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщал, что ВС Армении применили против Гянджи оперативно-тактические баллистические ракеты 8К-14 (Р-17), входящие в ракетный комплекс тактического назначения «Эльбрус».

Утром 17 октября Минобороны Азербайджана обвинило армянскую сторону в обстреле ряда населённых пунктов в районе линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.