Алиев настроен на эффективное сотрудничество с РФ

https://static.news.ru/photo/9efa67fe-542d-11eb-adf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Goktay Koraltan/Global Look Press

Азербайджан настроен на эффективное сотрудничество с Россией, заявил президент страны Ильхам Алиев в ходе встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

По его словам, падение товарооборота между двумя странами из-за пандемии коронавируса не стало существенным. Он выразил надежду на его восстановление в 2021 году.

Уверен, что в этом году мы всё компенсируем, [у нас] очень большая, обширная повестка дня, в том числе в экономической сфере. В политической сфере Азербайджан и Россия уже давно стратегические партнёры, — подчеркнул он.

Путин также высоко оценил отношения между двумя странами. По его словам, сотрудничество между РФ и Азербайджаном развивается довольно успешно.

11 января в Москве прошла трёхсторонняя встреча, в которой помимо президентов России и Азербайджана принял участие премьер-министр Армении Никол Пашинян. Политики обсудили реализацию мирного соглашения по Нагорному Карабаху.

В ходе диалога Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации.

Российский политик также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы, писал NEWS.ru.