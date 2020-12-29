Президент Азербайджана пообещал превратить Карабах в «настоящий рай»

https://static.news.ru/photo/ccd39f9c-49ce-11eb-af4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Азербайджан преобразит разрушенную территорию Нагорного Карабаха в «настоящий рай», заявил президент страны Ильхам Алиев.

Уверен, что в кратчайшее время мы превратим родной Карабах, полностью разрушенный в результате оккупации и вандализма Армении, в настоящий рай, — заявил он в обращении к народу страны, опубликованном на сайте государственного информагентства Azertag.

Он заявил о победе в вооружённом конфликте и восстановлении территориальной целостности страны. Также он поблагодарил проживающих за рубежом азербайджанцев за доведение реалий до мировой общественности и их труд во время столкновений.

Ранее между Азербайджаном и Арменией состоялся очередной обмен пленными в рамках реализации трёхстороннего соглашения по Нагорному Карабаху. Как рассказал командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов, самолётом ВКС РФ в Баку доставлены двое азербайджанцев и возвращены в Ереван четверо армянских военных.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы. Стороны условились обменяться пленными и телами погибших.

1 декабря Минобороны Турции сообщало, что Анкара и Москва договорились о создании совместного центра наблюдения и контроля за режимом перемирия в Нагорном Карабахе. Представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков заявлял, что мониторинговый центр будет создан на территории Азербайджана, в него войдёт равнозначное число военнослужащих из Турции и РФ.