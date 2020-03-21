Азербайджанский лидер Ильхам Алиев пожертвовал в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом сумму, равную своему годовому доходу на посту главы страны. Об этом сообщило государственное агентство АЗЕРТАДЖ.
Президент Азербайджана пожертвовал в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом сумму, равную годовой зарплате главы государства, — сказано в сообщении.
Фонд был ранее создан по указу Алиева. Он сформирован из средств госбюджета и добровольных пожертвований физических и юридических лиц. Ранее президент Азербайджана выделил организации $12 млн. Гонорар Алиева на посту президента страны составляет порядка $9 тыс.
До субботы коронавирус был выявлен у 44 человек в республике, 10 из них выздоровели. Один человек умер. На данный момент 42 заражённых находятся под наблюдением врачей.
Как писал NEWS.ru, число заболевших в Азербайджане за сутки превысило 50 человек.