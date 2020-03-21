https://static.news.ru/photo/f6575ec6-6ba8-11ea-8352-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Азербайджанский лидер Ильхам Алиев пожертвовал в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом сумму, равную своему годовому доходу на посту главы страны. Об этом сообщило государственное агентство АЗЕРТАДЖ.

Президент Азербайджана пожертвовал в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом сумму, равную годовой зарплате главы государства, — сказано в сообщении.

Фонд был ранее создан по указу Алиева. Он сформирован из средств госбюджета и добровольных пожертвований физических и юридических лиц. Ранее президент Азербайджана выделил организации $12 млн. Гонорар Алиева на посту президента страны составляет порядка $9 тыс.

До субботы коронавирус был выявлен у 44 человек в республике, 10 из них выздоровели. Один человек умер. На данный момент 42 заражённых находятся под наблюдением врачей.

Как писал NEWS.ru, число заболевших в Азербайджане за сутки превысило 50 человек.