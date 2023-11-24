Президент Азербайджана обвинил Армению в попытке усидеть на двух стульях Алиев: Армения пытается усидеть на двух стульях и служить нескольким хозяевам

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Ильхам Алиев

Армению нельзя назвать независимым государством, потому что ее политика не основана на воле народа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на самите Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии (SPECA). По его словам, которые передает РИА Новости, Ереван пытается усидеть на двух стульях и «служить нескольким хозяевам».

В мире немало безуспешных, зависимых стран, желающих усидеть на двух или более стульях одновременно, служить нескольким хозяевам, превративших себя в арену противостояния более крупных государств. Одна из них — соседняя Армения. Такие страны нельзя назвать независимыми в подлинном смысле слова, — сообщил Алиев.

Азербайджанский лидер отметил, что судьба народа Армении находится в руках иностранных спонсоров. Он добавил, что страны — члены SPECA проводят независимую внутреннюю и внешнюю политику, поэтому являются поистине независимыми государствами.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не уверен в подписании Азербайджаном мирного соглашения на основании согласованных принципов. По его словам, эти вопросы необходимо прояснить на переговорах.

До этого Пашинян сообщал, что Ереван и Баку пришли к договоренности по основным принципам мирного договора. Стороны согласились, что демаркация пройдет по картам Генштаба СССР 1974–1990-х годов, и отказались от территориальных претензий друг к другу.