Президент Азербайджана назвал единственный путь для Армении Алиев: единственный путь для Армении — принять все условия Азербайджана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ильхам Алиев

Еревану следует принять все условия Баку и отказаться от территориальных претензий, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с представителями общественности Ходжалинского района. По его словам, которые приводит «Интерфакс-Азербайджан», это является единственным путем для Армении.

Армения и ее покровители считали, что их никто не накажет. Они ошибались, ошибаются и сегодня. Армения, которая пытается найти нового хозяина, кидается в чьи-то объятия, должна знать, что единственный путь для нее — это принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, — сказал Алиев.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян встретится со своим коллегой из Азербайджана Джейхуном Байрамовым. По ее словам, переговоры пройдут в период с 28 по 29 февраля в рамках договоренностей, которые были достигнуты на трехсторонней встрече в Мюнхене.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что мир между Ереваном и Баку в настоящее время невозможен. Он считает, что это становится ясно, если вспомнить последние инциденты, кроме того, «если брать в расчет заявления Баку, то можно допустить вероятность новой атаки на Армению».