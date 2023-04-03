Президент Армении заявил о стремлении к миру с Азербайджаном

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Президент Ваагн Хачатурян принял делегацию группы дружбы Швеция – Армения парламента Швеции

Ереван намерен наладить отношения с Баку и подписать мирный договор, заявил президент Армении Ваагн Хачатурян на встрече с делегацией шведского парламента, возглавляемой председателем группы дружбы Швеция — Армения Бьерном Седером, передает пресс-служба аппарата президента Армении.

У правительства Армении, ее властей одна цель — добиться мира в регионе и путем переговоров подписать окончательный мирный договор с Азербайджаном, — заявил президент Армении.

В переговорах также участвовали армянский посол в Швеции Александр Арзуманян, заместитель МИД Армении Паруйр Ованнисян и депутат Национального собрания Рипсиме Григорян.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече со спецпредставителем Европейской службы внешних связей по вопросам Восточного партнерства Дирком Шубелем заявил, что Армения в злоупотребляет работой миссии ЕС в стране. По его словам, Ереван, уклоняясь от своих обязательств, периодически совершает военно-политические провокации, чем наносит урон мирному процессу.