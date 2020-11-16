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Президент Армении заявил о необходимости транзита власти в стране

23:02, 16 ноября 2020 43
Фото: president.am

Власть в Армении должна перейти к правительству национального согласия. Об этом заявил президент страны Армен Саркисян.

По его мнению, задача правительства на данный момент объективно оценить свой потенциал и представить в короткие сроки подробные планы по проведению ряда конституционных реформ. В результате, по мнению Саркисяна, станет возможно проведение досрочных парламентских выборов.

До этого власть в стране должна перейти к правительству национального согласия, обладающему высокой квалификацией, — цитирует его ТАСС.

В Ереване с прошлой недели проходят акции оппозиции, её представители требуют отставки главы государства — премьера Никола Пашиняна, который подписал соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Специальная следственная служба республики возбудила уголовное дело по статье «Организация и проведение собрания с нарушением установленного законом порядка».

Как писал NEWS.ru, Саркисян считает, что сейчас самое время возобновить переговоры о статусе Карабаха, и подчеркнул, что для успеха необходимо иметь «сильную Армению и Арцах, а также сильный народ». На фоне этого Саркисян отметил важность перевооружения армии.

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