Президент Армении занял нейтральную позицию в конфликте Пашиняна и военных

https://static.news.ru/photo/f60adf1a-7796-11eb-8f5b-96000091f725_660.jpg Армен Саркисян Фото: president.am

Президент Армении Армен Саркисян не будет действовать под давлением в ситуации, сложившейся в стране в связи с конфликтом между премьер-министром Николом Пашиняном и армейским руководством, заявили в аппарате главы государства.

В нынешней ситуации никто не должен пытаться вовлекать президента в политический процесс. Любые попытки давления на президента недопустимы, — цитирует президентское окружение ТАСС.

В аппарате Саркисяна указали, что глава государства не может поддерживать отдельные политические силы — президент в своей деятельности руководствуется только интересами страны и граждан.

Президентская администрация подчёркивает, что Саркисян сохраняет в Армении «атмосферу стабильности и толерантности». Также отмечается, что попытка уволить главу Генштаба не является рутинной кадровой перестановкой в обстановке военного положения.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода премьер-министра страны Никола Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Лидер оппозиционного Движения за спасение родины Вазген Манукян призвал своих сторонников строить баррикады и блокировать здание парламента Армении до тех пор, пока депутаты не проголосуют за отставку премьер-министра, сообщал NEWS.ru.