«Мы не можем позволить себе раскол»: президент Армении обратился к народу

https://static.news.ru/photo/6e46cd9e-7766-11eb-bd47-96000091f725_660.jpg Никол Пашинян Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

Президент Армении Армен Саркисян принимает меры по снижению напряжённости в стране. Как заявил сам глава государства, он ищет пути мирного урегулирования сложившейся ситуации.

В обращении к нации, опубликованном на сайте президента, Саркисян отметил, что страна ещё не преодолела последствия военного конфликта в Нагорном Карабахе. Но сейчас она вновь оказалась во взрывоопасной ситуации, которая чревата непредсказуемыми последствиями и может привести к необратимым потерям.

Я призываю всех — государственные органы, силовые структуры, политические силы, всех граждан — проявлять сдержанность и здравый смысл. Любое неосторожное слово или действие увеличивает напряжённость и ещё больше углубляет кризис. Надо не поддаваться на провокации и воздерживаться от призывов к ненависти и нетерпимости. Наш народ не может позволить себе раскол, нужно отвергнуть любую попытку дестабилизировать государство, — заявил Саркисян.

Армянский лидер заявил о необходимости безоговорочно действовать в рамках конституции страны. Он сообщил, что принимает срочные меры для снижения напряжённости и поиска мирного пути разрешения конфликта. Саркисян подчеркнул, что новые потрясения станут неуважением к памяти жертв недавнего конфликта.

Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как премьер-министр Никол Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален.

Противники Пашиняна вменяют ему в вину поражение в Нагорном Карабахе. Вооружённый конфликт между Азербайджаном и Арменией возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Пашинян, президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

11 января в Москве состоялась трёхсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна, политики обсудили мирное соглашение по Нагорному Карабаху. В ходе диалога президент Владимир Путин выразил уверенность, что реализация достигнутых в Москве договорённостей по Карабаху пойдёт на пользу армянскому и азербайджанскому народам, региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Российский лидер также заявил, что условия мирного соглашения по Нагорному Карабаху соблюдаются и серьёзных инцидентов в настоящее время нет. Он выразил удовлетворение тем, что кровопролитие удалось прекратить.

Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста, участники которых требуют отставки Пашиняна. Кроме того, требуют ухода Пашиняна и оппозиционные партии, которые призвали своих сторонников к забастовкам.

Ранее известный российский журналист и медиаменеджер Арам Габрелянов высказал своё мнение о политическом будущем армянского премьер-министра Никола Пашиняна. По его мнению, Пашинян однозначно должен подать в отставку для того, чтобы в стране наступил порядок, писал NEWS.ru.