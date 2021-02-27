Президент Армении Саркисян не утвердил отставку главы Генштаба

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Президент Армении Армен Саркисян не утвердил отставку начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Проект указа об освобождении Гаспаряна от должности был предложен Саркисяну премьер-министром Николом Пашиняном 25 февраля. Отмечается, что президент провёл консультации и встречи с представителями власти, парламентскими и внепарламентскими силами, а также высшим командным составом вооружённых сил страны. Кроме того, проект был подробно рассмотрен в аппарате президента и изучен ведущими юристами и независимыми экспертами. В итоге Саркисян отклонил этот проект.

Глава республики в рамках своих конституционных полномочий с возражениями вернул проект указа. Президент преследует одну цель: уберечь страну от угроз конституционному строю и безопасности, обеспечить стабильность страны и нормальную деятельность вооружённых сил, — говорится в заявлении.

Администрация Саркисяна подчеркнула, что он не защищает какую-либо политическую силу. Его решения принимаются, исходя исключительно из общегосударственных и общенациональных интересов. Также обращается внимание на то, что в политических вопросах вооружённые силы должны сохранять нейтралитет. И в нынешних обстоятельствах личный состав ВС страны нуждается в поддержке народа.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода премьер-министра страны Никола Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентом России Владимиром Путиным и Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должностей сперва заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Как писал NEWS.ru, в субботу 27 февраля новый митинг оппозиционеров с требованием отставки Никола Пашиняна начался в Ереване. Мероприятие проходило на перекрытом протестующими центральном проспекте Баграмяна. На улице установили сцену, привезли профессиональную аудиоаппаратуру. Недалеко были разбиты палатки недовольных действующей властью.