Президент Армении принял техническую отставку кабмина Пашиняна

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Президент Армении Армен Саркисян принял техническую отставку кабинета министров, объявленную главой правительства республики Николом Пашиняном, говорится в указе, опубликованном 25 апреля на сайте главы армянского государства.

На основании статьи 130 конституции [Армении] принимаю отставку правительства [премьер-министра Армении Никола Пашиняна], — передаёт портал.

Глава кабмина до этого отмечал, что формально уйдёт в отставку в апреле текущего года для запуска механизма роспуска парламента, но сохранит руководящие полномочия в кабмине до голосования. По законам Армении внеочередные выборы в Национальное собрание проводят не ранее чем через 30 дней и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента. Данную процедуру можно формально начать после отставки. Парламент распустят, если в течение 14 дней депутаты дважды не изберут премьера.

В Армении продолжаются акции оппозиции, требующей ухода Пашиняна в отставку. Поводом для них послужило подписание им вместе с президентами РФ и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым заявления о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Премьера обвинили в капитуляции перед Баку в военном конфликте.

Правительственный кризис в республике вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в открытое противостояние с военной верхушкой Армении, освободив от должности сначала заместителя начальника, а затем и самого главу Генштаба Оника Гаспаряна. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера. Их поддержали оппозиция и бывшие президенты страны.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры по поводу ситуации в Закавказье и урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Политики также подняли вопрос сотрудничества Еревана и Парижа, а также внутренней политики Армении.