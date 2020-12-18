Президент Армении обсудил с лидером оппозиции ситуацию в стране

https://static.news.ru/photo/a10d0f3a-414d-11eb-b511-fa163e074e61_660.jpg Армен Саркисян Фото: president.am

Президент Армении Армен Саркисян провёл встречу с лидером оппозиционной партии «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Детали разговора не раскрываются. Известно лишь, что политики обсуждали политический кризис в республике. Оппозиция в течение нескольких недель требует отставки главы правительства Никола Пашиняна, на которого возлагают ответственность за экономические и социальные проблемы республики.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Прекращение боевых действий спровоцировало в Армении массовые акции протеста. Оппозиционные партии призвали своих сторонников к забастовкам с 22 декабря. На этом фоне Саркисян призвал провести досрочные парламентские выборы, а до этого — передать власть правительству национального согласия.

В свою очередь Пашинян неоднократно заявлял, что не собирается оставлять пост без проведения выборов. Вместе с тем на прошлой неделе он заметил, что решать, кто занимает пост премьер-министра, должен народ, писал NEWS.ru.