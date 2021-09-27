Президент Армении обратился с посланием в годовщину конфликта в Карабахе

На сегодняшний момент необходимо прилагать усилия для возвращения пленных, выздоровления раненых, обнаружения без вести пропавших в период второй карабахской войны. Об этом говорится в обращении президента Армении Армена Саркисяна в годовщину конфликта в Карабахе, опубликованном на странице Аппарата армянского лидера в Facebook.

Саркисян подчеркнул, что армянскому народу нужно выйти из создавшейся ситуации с высоко поднятой головой.

Мы должны уметь выходить из ситуации с высоко поднятой головой и прямой спиной, пусть и медленно, но двигаясь вперёд, — отметил армянский лидер.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

Ранее МИД Азербайджана заявил о готовности к нормализации отношений с Арменией. В распространённом заявлении ведомства говорится, что государство намерено восстанавливать двухстороннюю коммуникацию на основе соблюдения принципов мирового права и территориальной целостности.