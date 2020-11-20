Президент Армении назначил Ару Айвазяна главой МИД

https://static.news.ru/photo/f4ef6a94-29ab-11eb-96be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Embajada de Armenia en México/Facebook

Президент Армении Армен Саркисян назначил нового главу Министерства иностранных дел. Им стал Ара Айвазян.

Назначение произошло в соответствии с предложением премьер-министра страны Никола Пашиняна. На официальном сайте армянского лидера опубликован соответствующий указ.

Согласно статье 131 Конституции, а также 1 части статьи 5 закона «О структуре и деятельности правительства», Ара Айвазян назначен министром иностранных дел, — сказано в документе.

Айвазян — бывший посол Армении в странах Латинской Америки, а также в Латвии, Литве и Эстонии. Несколько дней назад он был отозван в Ереван. На посту руководителя МИД он сменил Зограба Мнацаканяна, который ранее был уволен по инициативе Пашиняна. Премьер также освободил от должности замглавы внешнеполитического ведомства Шаварша Кочаряна. Эти кадровые решения стали частью анонсированных Пашиняном перестановок в правительстве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Никол Пашинян не считает нужным создание в республике правительства национального согласия на фоне продолжающихся протестов. Он подчеркнул, что «важно формирование национального согласия». Создание же правительства под таким заголовком не всегда приводит к этому.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване и других городах. Оппозиция требует отставки Пашиняна и пересмотра заключённого соглашения.