Претендентов на полет в космос из Белоруссии назовут после Нового года

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Имена кандидата на полет в космос из Белоруссии и его дублера будут названы после празднования Нового года, заявил начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос) Максим Харламов. Он отметил, что в настоящий момент претенденты проходят медицинскую комиссию, передает ТАСС.

Медицинская комиссия соответствующие рекомендации выдаст 28 декабря, после чего белорусская сторона будет определяться с приоритетными претендентками. Вероятнее всего, после Нового года узнаем двух претендентов, — сказал Харламов.

Намерение об отправке белорусского космонавта на МКС подтвердил российский президент Владимир Путин после переговоров со своим коллегой Александром Лукашенко. По имеющимся данным, подготовка космонавта в РФ должна закончиться в следующем сентябре. Как говорил председатель президиума Национальной академии наук Белоруссии Владимир Гусаков, первой от республики на МКС должна отправиться девушка.

Ранее космонавт Михаил Корниенко рассказал, что на МКС Новый год встречают три раза — по московскому времени, в часовом поясе, где минус три часа от Москвы, и по американскому времени. По его словам, члены экипажа накрывают праздничный стол из присланных с Земли продуктов, ставят елку.

А вот с танцами на станции сложно — они получаются «специфическими», однако если кому-то очень хочется «встряхнуться», то можно покрутиться в невесомости, поделился космонавт.