Престарелой жительнице Минска грозит арест за флаг на балконе

https://static.news.ru/photo/4a24ffa6-3e10-11eb-8c79-fa163e074e61_660.jpg Елизавета Брусова Фото: wereszczaka/facebook.com

В Минске 87-летняя пенсионерка Елизавета Брусова предстанет перед судом за вывешенный на балконе бело-красно-белый флаг. Ей грозит административный арест сроком до 15 суток.

Дело пенсионерки Октябрьский районный суд Минска будет рассматривать 15 декабря. Женщина отказалась от услуг адвокатов и, по словам родственников, уже заготовила речь для суда. Если ей не дадут произнести речь, она готова ограничиться всего несколькими словами, но пока держит их в секрете.

Пенсионерка поддерживает оппозицию и сравнивает текущую ситуацию в Белоруссии с тем, что было в Великую Отечественную войну. По её словам, в республике «происходят нехорошие вещи, которые в своем детстве она уже проходила», сообщает Tut.by. Сын женщины некоторое время назад был арестован, а в отношении неё самой составлен протокол о незаконном пикетировании.

Протестные акции в Белоруссии продолжаются более четырёх месяцев, с момента проведения в стране президентских выборов. Согласно официальным их итогам, в очередной раз победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Протестующие считают, что результаты голосования сфальсифицированы, а в борьбе за пост президента победила Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что 13 декабря во время митингов в Минске и других белорусских городах задержан 271 человек. Все нарушители законодательства о массовых мероприятиях водворены в изоляторы до рассмотрения их дел в суде. В МВД республики отметили, что численность участников протестных акций в целом по стране снижается.