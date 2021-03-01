Пашинян признал собственные слова о российских «Искандерах» неверными

https://static.news.ru/photo/ef0c94f8-7a73-11eb-bc2d-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Слова армянского премьер-министра Никола Пашиняна о российских «Искандерах», которые послужили толчком к началу правительственного кризиса в государстве, были неверны. Об этом 1 марта сообщили представители пресс-службы политика. По их словам, политик проанализировал имеющиеся факты и сделал выводы о неверности собственных высказываний.

Кризис в Армении вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки руководителя правительства, и, как полагают в экспертном сообществе, подобный исход в перспективе вполне реален.

Противники Пашиняна вменяют ему в вину поражение в Нагорном Карабахе. На это армянский премьер заявил, что во всём виноваты купленные у России ракетные комплексы «Искандер», которые срабатывали лишь в 10% случаев.

Пашинян, проанализировав факты, пришёл к выводу, что ему неправильно доложили по ситуации с применением «Искандеров», — говорится в сообщении пресс-службы политика, которое цитирует РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Ереване толпа противников действующего премьер-министра страны Никола Пашиняна ворвалась в правительственное здание. В строении, расположенном в центре города, находится несколько министерств.