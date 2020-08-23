Пресс-служба Лукашенко: «Президент никуда не бежал»

https://static.news.ru/photo/9de19356-e574-11ea-a233-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала о том, как Александр Лукашенко провёл сегодняшний день, 23 августа 2020 года.

В том числе в тот момент, ближе к вечеру, когда так называемые митингующие пошли, можно сказать, на своеобразный штурм здания. В эти минуты глава государства также находился во Дворце. Впрочем, наверное, можем сказать, что смелости у митингующих хватило ненадолго. Увидев, что может случиться, эти люди быстро развернулись и буквально побежали в обратном направлении, — цитирует её БелТА.

Она также подчеркнула, что глава государства облетел город на вертолёте для того, чтобы оценить ситуацию. Затем он вернулся ко Дворцу Независимости и поблагодарил ОМОН.

Как и обещал президент, он никуда не бежал, как бы ни пытались это представить отдельные блогеры и Telegram-каналы. И дети его также были с ним. На кадрах можно увидеть его младшего сына, — отметила она.

NEWS.ru писал ранее, что официальный Telegram-канал президента «ПУЛ Первого» опубликовал видео прилёта Александра Лукашенко ко Дворцу Независимости в Минске. На кадрах видно, что глава государства выходит из кабины в бронежилете и с автоматом в руках.

В Белоруссии уже вторую неделю не стихают масштабные акции протеста. Люди не согласны с итогами президентских выборов, результаты которых, как они считают, были сфальсифицированы, также демонстранты требуют прекратить насилие со стороны правоохранительных органов.