Пресс-секретарь Зеленского рассказала о характере президента Украины

https://static.news.ru/photo/fa010d22-4b97-11eb-8c42-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель назвала своего начальника терпеливым и искренним.

Представительница главы государства коснулась темы личных качеств Зеленского, давая интервью телеканалу ZIK. Она отметила, что президент «разный, потому что он переживает всё». Искренность Мендель посчитала главной чертой Зеленского.

Эта искренность — его выдающаяся черта, его характера. Он действительно всё делает от сердца. У него нет неважного. Всё, что есть, для него важно. Этот уровень терпеливости — это то, чему бы лично я хотела научиться, — подчеркнула пресс-секретарь.

Мендель призналась, что президент иногда ругает её, однако делает это исключительно «по заслугам». Зеленский при этом прислушивается к своей представительнице и соглашается с ней, если Мендель аргументировано отстаивает свою позицию.

Ранее народный депутат Украины Алексей Гончаренко выступил с новогодним обращением к жителям страны. В нём он в форме жёсткой сатиры раскритиковал президента Владимира Зеленского и призвал граждан в наступающем году от него избавиться, передавал NEWS.ru.