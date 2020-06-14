Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

https://static.news.ru/photo/cb111414-ae1f-11ea-b681-fa163e074e61_660.jpg Фото: belgazprombank.by

Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт заявила о даче признательных показаний задержанными по делу Белгазпромбанка. Расследование против них идёт на фоне президентской кампании, в которой участвует экс-глава кредитной организации.

Комитет Госконтроля Белоруссии провёл 11 июня обыск в головном офисе банка в Минске, также были возбуждены дела об уклонении от уплаты налогов и легализации полученных преступным путём средств. 12 июня стало известно, что задержаны ряд топ-менеджеров и руководителей кредитной организации.

Изъяты огромные суммы денег, ценные бумаги, золото, картины. 15 человек задержаны. И человек, у которого вы брали интервью, может быть, не знает, что все они дают признательные показания, в том числе и против него, — сообщила Эйсмонт РБК.

Она также прокомментировала заявление экс-председателя правления Белгазпромбанка о том, что всё произошедшее — борьба с ним как с политическим оппонентом. По словам Эйсмонт, Александру Лукашенко запугивать потенциальных участников выборов не нужно:

Что касается устрашений, о которых заявляется, могу вам сказать точно, что нынешнему президенту запугивание и давление как раз совсем не нужно, абсолютно. Более того, оно может быть во вред.

Белгазпромбанк работает в Белоруссии с 1990 года, по 49,818% его акций принадлежат «Газпрому» и Газпромбанку. На протяжении почти 20 лет организацию возглавлял Виктор Бабарико. Сейчас экс-банкир претендует на пост президента страны. Он уверен, что уголовные дела в отношении сотрудников банка «носят заказной политический характер». Сам Бабарико не проходит по ним ни в каком статусе. В интервью РБК он говорил, что задержания его знакомых и друзей, у которых были найдены, как он заявляет, принадлежащие ему деньги, являются не только «кампанией устрашения», но и «рейдерским захватом» банка.

О давлении на Бабарико говорят и в России. По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, госорганы Белоруссии хотят надавить на важных людей в руководстве банка, которые окажут влияние на экс-банкира, писал NEWS.ru

Выборы президента Белоруссии намечены на 9 августа. Регистрация кандидатов в президенты пройдёт с 5 по 14 июля.