Пресс-секретарь Лукашенко прислала журналистам его фото с автоматом

Журналисты РИА Новости спросили у пресс-секретаря президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, где в настоящее время находится глава государства. В ответ она отправила фотографию, на которой политик стоит с автоматом.
На кадре, который агентство
По информации близкого к пресс-службе Лукашенко Telegram-канала «Пул первого», фотография
Как писал NEWS.ru, на фоне усиливающихся протестных акций в стране 23 августа президент Белоруссии совершил облёт Минска на вертолёте, после чего пообщался с силовиками, взявшими под охрану столичные объекты инфраструктуры. Вместе с лидером республики, которого по сложившейся традиции называют батькой, был замечен и его 15-летний сын.
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