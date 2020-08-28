Пресс-секретарь Лукашенко прислала журналистам его фото с автоматом

https://static.news.ru/photo/79db5810-ead4-11ea-8053-fa163e074e61_660.jpg Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Журналисты РИА Новости спросили у пресс-секретаря президента Белоруссии Александра Лукашенко Натальи Эйсмонт, где в настоящее время находится глава государства. В ответ она отправила фотографию, на которой политик стоит с автоматом.

На кадре, который агентство опубликовало в Telegram, видно, что Лукашенко стоит с оружием в руках на фоне Дворца Независимости — своей резиденции в Минске. На фото не видно, заряжен ли его автомат.

По информации близкого к пресс-службе Лукашенко Telegram-канала «Пул первого», фотография была сделана в 16:00. Там отметили, что в этот момент у резиденции уже были протестующие. Однако «Радыё Свабода» опровергло это утверждение: по информации журналистов, в это время активисты оставались у слелы «Минск — город-герой»,

Как писал NEWS.ru, на фоне усиливающихся протестных акций в стране 23 августа президент Белоруссии совершил облёт Минска на вертолёте, после чего пообщался с силовиками, взявшими под охрану столичные объекты инфраструктуры. Вместе с лидером республики, которого по сложившейся традиции называют батькой, был замечен и его 15-летний сын.