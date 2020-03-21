Глава российского кабмина Михаил Мишустин и его белорусский коллега Сергей Румас провели телефонные переговоры, в ходе которых отметили достижение соглашений по сотрудничеству в нефтяной сфере между Москвой и Минском. Об этом
Мишустин и Румас обсудили актуальные вопросы российско-белорусских торгово-экономических отношений и интеграционного взаимодействия в Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе. Главы правительств отметили достижение принципиальных договорённостей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере, согласно взаимным интересам, — сказано в сообщении.
1 января 2020 года российская нефть перестала поступать на белорусские НПЗ. Произошло это из-за того, что Москва и Минск не смогли договориться об условиях поставок в наступившем году. Экспорт не прекратила только одна компания — «Сафмар». Позднее «Балтнефтехим» сообщил, что помимо «Сафмара» закачивать нефть на белорусские НПЗ будут ещё пять российских предприятий. При этом поставки будут проходить по рыночной цене и без премии.
Как писал NEWS.ru, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко предположил, что Москва полностью поддержала новый вариант Минска по поставкам углеводородного сырья.
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