Премьеры РФ и Азербайджана заявили о важности восстановления Карабаха

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с азербайджанским коллегой Али Асадовым. Главы правительств двух стран обсудили вопрос восстановления Нагорного Карабаха после установления режима прекращения огня в регионе.

Михаил Мишустин и Али Асадов подчеркнули важность совместных усилий по постконфликтному восстановлению и экономическому развитию Нагорного Карабаха, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского правительства.

Сообщается также, что политики затронули актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном. Особое внимание было уделено реализации совместных проектов в энергетической, промышленной и транспортной областях.

Кроме того, речь зашла о ситуации с коронавирусной инфекцией. Мишустин и Асадов обговорили меры по противодействию COVID-19, включая применение новейших лекарств и вакцин.

Ранее NEWS.ru писал, что Азербайджан преобразит разрушенную территорию Нагорного Карабаха в «настоящий рай». Об этом сказал президент страны Ильхам Алиев.

Он заявил о победе в вооружённом конфликте и восстановлении территориальной целостности страны. Также он поблагодарил проживающих за рубежом азербайджанцев за доведение реалий до мировой общественности и их труд во время столкновений.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

27 декабря некоторые СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. В ответ на это в Минобороны Армении заверили, что в регионе не зафиксировано ни одного инцидента с военными самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики.