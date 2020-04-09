Премьер-министры стран СНГ обсудят меры борьбы с COVID-19

https://static.news.ru/photo/b518f492-7a5d-11ea-b9dc-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Главы правительств стран СНГ обсудят борьбу с коронавирусом в ходе встречи в Узбекистане. Об этом рассказал замглавы МИД России Андрей Руденко.

Заседание Совета глав правительств СНГ должно состояться 29 мая в Ташкенте. Вопрос о противодействии распространению инфекции включён в повестку встречи по инициативе властей Узбекистана, рассказал дипломат ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что в Узбекистане число заражённых коронавирусом достигло 310 человек. Руководство страны временно приостановило транспортное сообщение с другими государствами.

В России на сегодняшний день зафиксировано 10,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 698 человек, умерли – 76.

В мире насчитывается 1,5 млн инфицированных. Скончались более 88 тысяч человек, выздоровели – свыше 330 тысяч.