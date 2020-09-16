Премьер-министры РФ и Казахстана обсудили экономическое сотрудничество

https://static.news.ru/photo/69b857f2-f831-11ea-b117-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Премьер-министры России и Казахстана Михаил Мишустин и Аскар Мамин обсудили по телефону развитие торгово-экономического сотрудничества двух стран и взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза.

Главы правительств затронули также график предстоящих контактов по межправительственной линии, — сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Ранее Мишустин заявлял, что Россия и Казахстан должны восстановить темпы роста товарооборота к концу 2020 года. Торгово-экономическое взаимодействие двух стран уменьшилось из-за пандемии в первом полугодии на 7,5%.

Как писал NEWS.ru, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании в республике Министерства по чрезвычайным ситуациям. Как сказано в документе, решение принято «в целях модернизации и повышения эффективности системы государственного управления». Новому ведомству будут переданы некоторые полномочия трёх других министерств — внутренних дел, национальной экономики, а также индустрии и инфраструктурного развития.