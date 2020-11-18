Премьер-министры РФ и Азербайджана обсудили экономическое сотрудничество

https://static.news.ru/photo/acaf29e6-29c3-11eb-b702-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин провёл телефонный разговор с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Как сообщила пресс-служба российского кабмина, собеседники рассмотрели актуальные вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, акцентировав внимание на реализации совместных проектов в промышленности, машиностроении и фармацевтике.

Мишустин и Асадов обменялись мнениями по перспективе развития железнодорожной инфраструктуры на Южном Кавказе с учётом решений о нормализации транспортного сообщения в этом регионе после окончания конфликта в Нагорном Карабахе. Также стороны обсудили график двусторонних встреч по линии правительств.

16 ноября Мишустин общался по телефону с армянским коллегой Николом Пашиняном, передавал NEWS.ru. Премьер-министры среди прочих тем обсудили повестку сотрудничества между Ереваном и Москвой после заключения трёхстороннего соглашения по Карабаху.

В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.