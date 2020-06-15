Премьер-министр Киргизии подал в отставку

https://static.news.ru/photo/fef43b44-af19-11ea-9e3d-fa163e074e61_660.jpg Мухаммедкалый Абылгазиев Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Глава правительства Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев сложил полномочия 15 июля. Премьер-министр посчитал, что его нахождение на высокой должности помешает расследованию уголовного дела.

По словам Абылгазиева, он планировал взять отпуск на время следствия, но процесс затянулся. Премьер решил, что в условиях мировой пандемии коронавируса правительство Киргизии должно «работать стабильно и пользоваться полным доверием», поэтому ему лучше подать в отставку, чтобы избежать «ситуации неопределённости».

Уверен, что следствие расставит всё по местам и выявит истинных виновных в нарушении закона. <...> Уверен, что в будущем у меня будет возможность применить свои знания и накопленный опыт на благо страны и общества, — отметил Абылгазиев в обращении к жителям республики.

Чиновник подчеркнул, что «не имеет никакого отношения» к делу о незаконном переоформлении радиочастот, и что обвинения в его адрес «не имеют под собой никаких оснований».

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