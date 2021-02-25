Премьер-министр Армении Пашинян обратился к сторонникам

Перспектива отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в свете его нарастающего конфликта с местными военными выглядит вполне реальной. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru, в частности, озвучил эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. Как считает аналитик, глава правительства своими непрофессиональными заявлениями настраивает против себя и ту часть общества, которая ещё три года назад привела его к власти.

Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как премьер-министр республики Никол Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должностей сперва заместителя начальника Генштаба,...