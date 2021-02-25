16+

Рубрики

Медиа

Архив

Страны СНГ

Премьер-министр Армении Пашинян обратился к сторонникам

13:04, 25 февраля 2021

Вооружённые силы Армении подчиняются народу и президенту, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время обращения к своим сторонникам. По его словам, обстановка в государстве напряжённая, но управляемая, необходимо договариваться, чтобы не допустить столкновений.

Руководитель кабмина выступил на площади Свободы в Ереване. Он добавил, что даже уволенные им командиры Генштаба остаются его «братьями, солдатами Родины». Кроме того, Пашинян сообщил, что не собирается бежать из страны, передаёт РИА Новости. Первоначально выход премьера к народу планировался в 16:00 по местному времени (15:00 мск), однако он сделал это раньше.

Материал дополняется...

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео