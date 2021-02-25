Премьер-министр Армении Пашинян обратился к сторонникам

Вооружённые силы Армении подчиняются народу и президенту, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время обращения к своим сторонникам. По его словам, обстановка в государстве напряжённая, но управляемая, необходимо договариваться, чтобы не допустить столкновений.
Руководитель кабмина выступил на площади Свободы в Ереване. Он добавил, что даже уволенные им командиры Генштаба остаются его «братьями, солдатами Родины». Кроме того, Пашинян сообщил, что не собирается бежать из страны,
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