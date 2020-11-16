Премьер-министр Армении Пашинян не собирается уходить в отставку

https://static.news.ru/photo/61546e52-27e8-11eb-9f58-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: twitter.com/nikolpashinyan

Отставка не входит в повестку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По его словам, он не собирается покидать свой пост, как того требует оппозиция.

На пресс-конференции в онлайн-формате Пашинян прокомментировал требование оппозиционно настроенных лиц о его уходе. Политик заметил, что ему необходимо решать другие задачи.

В мою повестку входит только обеспечение стабильности и безопасности Армении. Другого вопроса на повестке нет, — заявил он.

Пашинян также раскритиковал штурм правительственных зданий и парламента в ночь на 10 ноября. Он заметил, что ни одна из оппозиционных сил не осудила участников погромов, что он находит странным.

Если оппозиция по меньшей мере всё это не осуждает, то она не должна обвинять правительство в пропаганде ненависти, — резюмировал премьер.

Как ранее писал NEWS.ru, глава правительства на своей странице в Facebook назвал участников протестов «скулящими под стенами», отметив, что ждёт армию, чтобы разобраться с ними. Общественные и политические деятели осудили это заявление и назвали его призывом к гражданской войне.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.