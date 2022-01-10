Премьер Киргизии предупредил о проникновении боевиков в страны ОДКБ

Стабилизация ситуации в Казахстане остается приоритетом для ОДКБ, заявил в ходе саммита премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров. По его словам, в дальнейшем участники погромов в Казахстане могут направиться и в другие страны ОДКБ. Прямая трансляция заседания ОДКБ ведётся на национальном телеканале «Хабар 24».

Существует риск перемещения принимавших участие в погромах в Казахстане лиц через границы других стран ОДКБ, — заявил глава кабмина Киргизии.

В Казахстане с первых чисел января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива примерно втрое относительно цен в ноябре на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Однако вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала бывшая столица Казахстана Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины, отделения банков и множество магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.