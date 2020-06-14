Премьер Казахстана самоизолировался после выявления COVID у главы Минздрава

https://static.news.ru/photo/910dba26-ae4a-11ea-a04e-fa163e074e61_660.jpg Аскар Мамин Фото: primeminister.kz

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин решил самоизолироваться после совместной поездки в Жамбылскую область с главой Минздрава Ерланом Биртановым, у которого диагностировали коронавирус.

В связи с положительным анализом на COVID-19 Ерлана Биртанова, премьер-министр прошёл тестирование — результат отрицательный, — заявила руководитель пресс-службы премьер-министра Зарина Нурланова.

Она подчеркнула, что во время поездки премьер всё время был в респираторной маске.

Нурланова рассказала, что несмотря на самоизоляцию Мамин продолжает работу по графику в режиме видеоконференции.

Глава Минздрава страны сообщил о своём заражении утром в воскресенье. Он рассказал, что находится в инфекционном госпитале. Коронавирус проходит у него бессимптомно. Политик подчеркнул, что соблюдал все санитарные меры, но тем не менее заразился.

NEWS.ru писал, что 12 июня в парламенте Казахстана выявили первый случай заражения коронавирусом.