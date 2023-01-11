Власти Казахстана пока не получали официальных предложений о создании «тройственного газового союза» с Россией и Узбекистаном, сообщил на брифинге премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. По его словам, которые приводит ТАСС, рассматривать возможность такого сотрудничества страна будет, когда его предложат.
Мы в настоящий момент официальных предложений по созданию «тройственного газового союза» не получали. Соответственно, когда получим, тогда и будем рассматривать. Но сейчас проходят двусторонние переговоры по сотрудничеству в сфере обеспечения газом с Российской Федерацией, — пояснил Смаилов.
Власти Казахстана в ближайшее время ожидают очередного раунда переговоров с «Газпромом» и эти отношения будут строиться на коммерческой и взаимовыгодной основе, добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном требует взаимного согласования и принятия компромиссных решений. Российский лидер допустил возможность создания энергетического альянса в будущем.
В свою очередь посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин заявил, что переговоры по газовому союзу России с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются. Он призвал не доверять интерпретациям СМИ о ходе дискуссии, так как в публикациях могут появляться «вырванные из контекста» цитаты партнеров Москвы об их неприятии проекта.