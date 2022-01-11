Премьер Казахстана назвал задачу нового правительства

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов на первом заседании нового правительства заявил, что задачей кабмина является вывод страны из возникшего кризиса. В трудный для Казахстана момент министры должны оправдать высокое доверие президента Касым-Жомарта Токаева, отметил он, открывая заседание, сообщает РИА Новости.

Новый состав правительства должен приложить все силы, чтобы выполнить поставленные президентом задачи, направленные на повышение качества жизни населения, сохранить рост экономики, противостоять пандемии, восстановить нанесённый террористами и мародёрами огромный урон и вывести страну из масштабного кризиса, — подчеркнул Смаилов.

Он считает, что такие крупные и сложные задачи прежде не приходилось решать ни одному правительству.

От нашей работы ждут реальных результатов, — заявил премьер.

Ранее стало известно, что Касым-Жомарт Токаев назначил Алихана Смаилова на должность премьер-министра Казахстана после единогласного одобрения его кандидатуры в парламенте страны. До этого Смаилов был назначен временно исполняющим обязанности премьера вместо Аскара Мамина после того, как президент принял отставку правительства.

Позже Токаев утвердил новый состав правительства государства, большая часть чиновников ранее не занимала данных постов. Сохранить должности смогли только главы МИД, Минобороны и МВД.