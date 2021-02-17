Премьер Грузии ушёл в отставку

https://static.news.ru/photo/7afafd86-71b6-11eb-8544-96000091f725_660.jpg Георгий Гахария Фото: gov.ge

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария ушёл в отставку, сославшись на разногласия со своей командой по теме Ники Мелии — председателя партии бывшего президента страны Михаила Саакашвили «Единое национальное движение».

Он занимал свой пост с 9 сентября 2019 года. А ранее был министром внутренних дел и вице-премьером страны — в 2017–2019 годах, пишет «Интерфакс» .

17 февраля 2021 года Тбилисский суд постановил отправить оппозиционного политика Нику Мелию под арест. А до этого грузинский парламент лишил его депутатской неприкосновенности, сохранив при этом за ним место в кресле.

Сам оппозиционер отказался выплачивать залог в 40 тысяч лари по делу о беспорядках и попытке штурма здания парламента в 2019 году, чтобы его не арестовали, поэтому прокуратура ходатайствовала о его аресте. Несмотря на постановление суда, политик остаётся на свободе. Он всю ночь был в здании офиса своей партии, у которого собрались его сторонники. Они отказались выдавать Мелию полиции. По сообщениям грузинских СМИ, в офисе ЕНД находятся около 200 человек.

Уголовное дело против Мелии было возбуждено ещё в июне 2019 года, писал NEWS.ru. Тогда городской суд Тбилиси освободил политика под залог, обязав при этом носить электронный браслет. В ходе митинга оппозиции в ноябре прошлого года Мелия демонстративно снял браслет и выкинул его в толпу.