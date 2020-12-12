Премьер Грузии Гахария вновь выдвинут кандидатом на этот пост

https://static.news.ru/photo/82cff34c-3df2-11eb-9341-fa163e074e61_660.jpg Георгий Гахария Фото: parliament.ge

Правительство Грузии ушло в отставку в связи с началом работы нового парламента страны, на данный момент все министры являются исполняющими обязанности. Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в понедельник, 14 декабря, выдвинет на пост премьер-министра страны Георгия Гахарию, занимающего эту должность с сентября 2019 года, заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кобахидзе.

Сегодня будет официально внесено в парламент заявление, подписанное председателем партии о выдвижении Георгия Гахарии кандидатом в премьер-министры. После этого у Георгия Гахарии будет время до воскресенья включительно, чтобы назвать состав правительства. В ближайшие дни состоятся консультации Гахарии с парламентским большинством и на их основании до конца недели обязательно поступит состав правительства. Возможно, это произойдёт в ближайшие два-три дня, — цитирует Кобахидзе Sputnik-Грузия.

Ожидается, что на следующей неделе парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам рассмотрит вопрос о выражении доверия новому правительству. Источник отмечает, что для получения доверия правительство должно получить поддержку не менее 76 депутатов парламента. Также будут проводиться консультации и обмен мнениями на предмет нового состава кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что грузинский лидер Саломе Зурабишвили выступает за поиск новых подходов по урегулированию ситуации с Абхазией и Южной Осетией. Она призвала парламент заняться этим вопросом, не отказываясь от диалога с Россией.