Белоруссия сможет экономить благодаря БелАЭС до $750 тысяч в сутки

https://static.news.ru/photo/08db7214-49dc-11eb-9f00-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/bel.atom

Белоруссия с запуском первого энергоблока БелАЭС сможет экономить на покупке газа около $750 тысяч в сутки, рассказал премьер-министр республики Роман Головченко во время своего визита на предприятие «Беларуськалий».

Только за счёт включения в систему первого энергоблока и экономии определённого объёма природного газа в день страна экономит порядка $750 тысяч, — цитирует политика портал БелТА.

Он отметил, что сейчас продолжается опытно-промышленная эксплуатация первого энергоблока, реактор выдаёт примерно 75% мощности, но Минск уже замещает часть поставок голубого топлива. Комментируя работу «Беларуськалия», чиновник отметил рекордный показатель по добыче руды в 2020 году — около 55 млн тонн сырья. Этого хватит для производства 12 млн тонн удобрений.

Атомная электростанция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт является российско-белорусским проектом. Она возведена неподалёку от города Островец в Гродненской области. В октябре 2020-го состоялся пуск ядерного реактора. Предполагается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, а второй — в мае 2022-го. 7 ноября 2020 года первый энергоблок БелАЭС достиг мощности в 400 МВт. Церемония повышения показателей прошла под наблюдением президента страны Александра Лукашенко.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что VI Всебелорусское народное собрание (ВНС) планируется провести 11–12 февраля. Об этом политик рассказал во время совещания по подготовке к мероприятию. По его мнению, событие станет важнейшим для страны за последние пять лет.