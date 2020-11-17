Премьер Армении уволил заместителя главы МИД Кочаряна

https://static.news.ru/photo/a3142244-28cc-11eb-b5c2-fa163e074e61_660.jpg Шаварш Кочарян Фото: mfa.am

Заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян освобождён от занимаемой должности решением премьер-министра Никола Пашиняна.

Руководствуясь законом «Об общественной службе», Шаварша Кочаряна освободить от должности заместителя министра иностранных дел Республики Армения, — говорится в указе главы кабмина.

16 ноября Пашинян отправил в отставку главу МИД Армении Зограба Мнацаканяна.

Ранее в ходе встречи с правящей парламентской фракцией «Мой шаг» премьер Армении анонсировал изменения в составе правительства страны. Он отметил, что запланировал кадровые перестановки. В том числе сменится руководитель МИД.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения.

В рамках договорённостей в Нагорном Карабахе будут размещены 1960 российских миротворцев. Пашинян назвал себя ответственным за ситуацию в Нагорном Карабахе. По его словам, он понимает, что должен предстать перед «судом народа». Премьер также заявил о необходимости диалога с военными, оппозицией и правительством, писал NEWS.ru.