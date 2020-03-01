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Первый случай заражения коронавирусом нового типа зафиксирован в Армении, сообщил премьер страны Никол Пашинян. Он добавил, что медики считают состояние пациента удовлетворительным.

Около двух часов назад, к сожалению, подтвердился первый случай коронавируса. Пациентом оказался 29-летний гражданин Армении, который 28 февраля с супругой вернулся из Ирана, — написал политик на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

В общей сложности по всему миру, по данным на утро 1 марта, выявлено около 87 тысяч заболевших коронавирусом. Почти три тысячи человек умерли, более 42 тысяч выздоровели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новых фактов заражения новым коронавирусом COVID-19 в России не зарегистрировано. Об этом сказано в бюллетене Роспотребнадзора. По данным ведомства, за период мониторинга выявлено 1222 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из Китая. Из этого числа в двух случаях был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция». Оба пациента — граждане КНР — выздоровели и были выписаны 12 февраля.

Ранее NEWS.ru писал, что в Эстонии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заболевание диагностировали у жителя республики, вернувшегося в Европу из Ирана вечером 26 февраля. Инфицированный не является гражданином прибалтийского государства.