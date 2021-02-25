Премьер Армении пригрозил арестами своим противникам

https://static.news.ru/photo/039a0b0e-776c-11eb-b453-96000091f725_660.jpg Фото: Айк Багдасарян/Photolure/ТАСС

Глава правительства Армении Никол Пашинян пригрозил свои противникам арестами, в случае перехода границы политических заявлений.

Призываю все политические силы прекратить акции протеста, акции неповиновения, и начать разговор. Я готов вести консультации даже с самыми радикальными силами, — отметил он.

По его словам премьера, если акции протеста будут продолжаться, то аналогичные выступления будут устраивать и его сторонники.

Если на акциях противников будут звучать антиправовые призывы, то они будут арестованы, — подчеркнул Пашинян.

В настоящее время в столице республики — Ереване — проходят акции как сторонников премьера, так и его противников. Периодически между ними возникают столкновения, сообщает РИА Новости.

Оппозиция вменяет Пашиняну поражение в Нагорном Карабахе из-за подписания 10 ноября совместного с президентом России Владимиром Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым заявления об условиях прекращения вооружённого конфликта.

Правительственный кризис в Армении вышел на новый виток после того, как Пашинян вступил в откровенное противостояние с военной верхушкой страны, освободив от должности сначала заместителя начальника Генштаба, а затем и главу ГШ. Военнослужащие выступили с коллективным заявлением, требуя отставки премьера.

Пашинян, в свою очередь, заявил, что армия должна заниматься своим дело и защищать границы республики. Он также заявил, что представители бывших властей Армении имеют связи в вооружённых силах. По мнению премьера, эти люди должны уйти из армии.

Как писал NEWS.ru, Пашинян свой пост покидать не намерен. Он подчеркнул, что вопрос о его отставке должен решаться народом. Премьер также выразил уверенность, что попытка переворота в стране провалится.