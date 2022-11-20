Предварительная явка на выборы президента в Казахстане составила 69,43% ЦИК Казахстана: предварительная явка на выборы президента составила 69,43%

Фото: Kalizhan Ospanov/XinHua/Global Look press

Предварительная явка на выборах президента Казахстана составила 69,43%, передает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя Центральной избирательной комиссии республики Константина Петрова. По его словам, наибольший процент явки избирателей зафиксирован в Жетысуской области — 81,42%, наименьший — в городе Алма-Ата — 28,72%. Право голосовать на выборах имеют почти 12 миллионов казахстанцев.

Всего по стране на 22:00 по времени Астаны (19:00 мск) получил бюллетени 8 299 501 избиратель, что составляет 69,43% от числа включенных в списки для голосования, — сказал Петров.

Он подчеркнул, что на всех избирательных участках внутри страны голосование завершено, оно продолжается только за пределами республики на 44 участках.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что страна должна проводить многовекторную политику, учитывая ее геополитическую позицию. По его словам, в экономику государства вовлечено более $500 млрд, а на рынке работают международные компании.

Президентские выборы в Казахстане начались 20 ноября. На пост главы государства баллотируются шесть претендентов, включая Токаева. Избирательные участки закрылись в 20:00 (17:00 мск). Эти выборы являются досрочными. Также в первой половине 2023 года планируются досрочные выборы в парламент.