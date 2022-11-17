Представители РФ и Азербайджана подчеркнули важность мира на Южном Кавказе

Фото: МО Азербайджана

В Москве состоялось второе заседание российско-азербайджанского экспертного совета (РАЭС), посвященное 30-летию дипломатических отношений между двумя странами и перспективам развития сотрудничества, сообщается в пресс-релизе, с которым ознакомился NEWS.ru. Участники рассмотрели подходы России и Азербайджана к установлению мира на Южном Кавказе, подчеркнув необходимость скорейшего заключения мирного договора между Баку и Ереваном на основе принципов признания территориальной целостности и уважения суверенитета.

Затягивание данного процесса создает негативный фон как для возникновения дополнительных очагов напряженности в регионе, так и использования ситуация для деструктивных действий внерегиональных игроков, — отмечается в пресс-релизе.

Участники заседания отметили, что российско-азербайджанские отношения основываются на уважении интересов, исторических корнях и высоком уровне доверия. Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров отметил, что странам удалось выстроить устойчивую формулу стратегического партнерства, которая может стать моделью взаимоотношений суверенных игроков в условиях многополярного мира. В свою очередь, замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев подчеркнул, что в России высоко ценят вклад президента Азербайджана Ильхама Алиева в развитие двусторонних отношений, заложенных прежним лидером страны Гейдаром Алиевым.

В следующем году в РФ будет широко отмечено столетие Гейдара Алиева, что даст возможность обсудить роль этой великой личности в нашей общей истории, — отметил Тайсаев.

Члены РАЭС согласились с необходимостью усиления экономического развития, создания атмосферы доверия и прочного мира в регионе Южного Кавказа, а также сотрудничества в налаживании транспортно-логистических коммуникаций. Они подчеркнули важность реализации положений трехсторонних заявлений по разблокировке и работе региональных коммуникаций, а также возрастание роли транспортных коридоров «Север-Юг» и «Восток-Запад».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван будет стремиться к подписанию мирного договора с Азербайджаном до конца года, и Армению устраивает российский вариант мирного соглашения. Говоря о том, будет ли этот вариант претворен в жизнь, Пашинян переадресовал вопрос российской стороне.