Представители общественности Азербайджана обратились в посольство России

https://static.news.ru/photo/77e3d9f6-a4dd-11eb-9728-96000091f725_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Представители общественности Азербайджана направили обращение в посольство России в Баку. Поводом стал недавний визит армянских должностных лиц в Москву.

Как отмечается в обращении, «по сообщениям ряда источников, в Москву с «частным визитом» прибыл Араик Арутюнян, главарь существовавшего в Карабахе незаконного оккупационного режима, созданного Арменией.

Эту информацию, в частности, подтвердил глава Союза армян России Ара Абрамян.

«Эта новость вызвала понятное недоумение и возмущение азербайджанской общественности. Прежде всего, как должно быть хорошо известно профессиональным дипломатам, даже если поездка господина Арутюняна в Москву сугубо частная, он для пересечения границы должен предъявить валидный, то есть имеющий правовую силу, документ, выданной страной происхождения - Азербайджаном. Были ли соблюдены эти нормы при визите в Россию Араика Арутюняна, для которого страной происхождения является Азербайджан?», - отмечают общественные деятели Азербайджана в своем заявлении.

В тексте упоминается, что Араик Арутюнян во время 44-дневной войны открыто взял на себя ответственность за ракетный обстрел жилых кварталов Гянджи, что является военным преступлением.

«В настоящее время Араик Арутюнян объявлен Генпрокуратурой Азербайджана в розыск по обвинению в целом ряде преступлений, включая военные преступления и преступления против человечности. Между Азербайджаном и Россией уже давно заключены соглашения о правовой помощи, они предусматривают и экстрадицию разыскиваемых лиц. Но как на подобном фоне азербайджанская общественность может расценивать открытый визит в Россию Араика Арутюняна?», - говорится в обращении.

Общественные деятели Азербайджана также отмечают, что Араик Арутюнян отправился в Москву на фоне непонятной неопределенности вокруг обнаруженных в Шуше обломков ракет ОТРК «Искандер-М».

«Повторим еще раз: «Искандер-М» — это та модификация ОТРК, которая не подлежит экспорту в другие страны. Сегодня детали этих ракет выставлены в Парке военных трофеев в Баку. На них вполне различимы серийные номера. Но, к сожалению, мы до сих пор не услышали внятного ответа российской стороны, в то время как в российских СМИ разворачивается кампания инсинуаций в адрес Азербайджана».

Представители азербайджанской общественности считают, что нынешняя поездка Араика Арутюняна в Москву входит в явное противоречие с буквой и духом двусторонних отношений Азербайджана и России:

«Мы, представители азербайджанской общественности, вынуждены констатировать. Она бросает тень на миротворческую миссию, которую осуществляют в Карабахе российские военнослужащие. Следует обратить внимание на то, что Россия как страна, пострадавшая от агрессивного сепаратизма, должна хорошо понимать справедливую позицию Азербайджана», -- отмечается в письме.

В конце своего обращения общественники Азербайджана просят посольство РФ в Баку внести ясность и ответить на их вопросы.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия между двумя республиками, которые стали продолжением многолетнего территориального спора. В ночь на 10 ноября президент России Владимир Путин, глава Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа, армии противостоящих стран остались на занятых позициях, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.