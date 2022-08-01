1 августа в Ереване состоялась встреча заместителей министра иностранных дел Армении Паруйра Оганнисяна и Ваге Геворкяна с замглавой МИД РФ Александром Грушко, говорится в сообщении, опубликованном на сайте армянского внешнеполитического ведомства. Позднее к участникам консультаций присоединился глава МИД Армении Арарат Мирзоян. Главной темой переговоров стало мирное урегулирование конфликта в Карабахе.
Министр Мирзоян с удовлетворением отметил успешное проведение консультаций в традиционно дружественной и доверительной атмосфере. Коснувшись мирного урегулирования карабахского конфликта, министр подчеркнул важность использования потенциала и опыта института сопредседательства Минской группы ОБСЕ в соответствии с ее международным мандатом, — сообщает пресс-служба МИД Армении.
Кроме того, представители внешнеполитических ведомств обменялись рекомендациями касательно деятельности международных структур. Дипломаты заявили о готовности в дальнейшем проводить подобные встречи в русле союзнического взаимодействия.
Ранее в Минобороны Азербайджана сообщили, что позиции азербайджанской армии подверглись обстрелам со стороны армянских военных в приграничных районах и в Карабахе. Подразделения ВС республики приняли адекватные ответные меры.
В Минобороны Армении, в свою очередь, заявили, что огонь по позициям ВС Азербайджана не открывался. В военном ведомстве обвинили Баку в распространении дезинформации.