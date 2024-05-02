Представители Азербайджана и РФ провели двусторонние переговоры Глава МИД Азербайджана и представитель президента РФ обсудили подготовку к COP29

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Джейхун Байрамов

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со специальным представителем президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким и обсудил подготовку к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), передает азербайджанское внешнеполитическое ведомство. Стороны также оценили текущую региональную ситуацию.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов встретился со спецпредставителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, подготовку к COP29, а также текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа, — говорится в сообщении.

Байрамов обратил внимание на важность продолжения двустороннего сотрудничества в рамках региональных и международных форматов. Кроме того, министр оценил весомый вклад РФ в проводимые в Азербайджане престижные международные мероприятия.

Ранее заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации азербайджанского президента Хикмет Гаджиев отметил, что рабочий визит главы республики Ильхама Алиева в Москву был оценен положительно. По его словам, переговоры включали в себя ряд вопросов, касающихся двусторонней повестки: политические, экономические и торговые связи, а также взаимные инвестиции.