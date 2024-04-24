Представитель Совбеза Армении не примет участия во встрече в Петербурге «Арменпресс»: секретарь СБ Армении Григорян не посетит встречу в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не будет участвовать в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Санкт-Петербурге, передает госагентство «Арменпресс». Причины такого решения журналисты не сообщили.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участия в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая должна пройти 24-25 апреля в Санкт Петербурге, — говорится в статье.

Ранее Григорян сообщил, что российская доля в военно-техническом сотрудничестве (ВТС) Еревана с другими государствами снизилась до менее 10%. В 2020 году этот показатель держался на уровне 96%, уточнил он. Армении, по словам секретаря, пришлось диверсифицировать эту сферу, так как снижение доли было «выбором России».

До этого Ереван направил в Москву официальное письмо по вопросу прекращения деятельности российских пограничников в аэропорту Звартноц. По словам секретаря Совбеза Армении, власти страны будут самостоятельно контролировать данный погранпереход. В соответствии с договором от 1992 года, российские и армянские пограничники совместно несли службу по охране границ с Турцией и Ираном.