Представитель Белоруссии в ООН насчитал 200 недовольных на весь Минск

https://static.news.ru/photo/b978ccc6-778a-11eb-9188-96000091f725_660.jpg Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Постпред Белоруссии при Отделении ООН и других международных организациях Юрий Амбразевич заявил, что на акции против президента Александра Лукашенко вышли не больше 200 человек. Такое заявление он сделал в ходе рассмотрения в Совете по правам человека ООН доклада верховного комиссара Мишель Бачелет о ситуации в РБ.

Он заявил, что считает, что рассмотрение сюжетов о стране без согласия её представителей нарушает принцип невмешательства во внутренние дела. По его словам, доклад, рассматриваемый на заседании, не содержит объективную картину о массовости протестов.

На 9,5 миллиона населения [приходится] 20−30 тысяч подписчиков на самые раскрученные YouTube-каналы главных противников власти и 100, максимум 200 человек протестующих на двухмиллионное население столицы, — подчеркнул он.

Он также заявил, что в докладе нет информации по важным вопросам. Среди них «неконституционный и противозаконный характер» протестов, создание активистами альтернативных органов власти, «внешнее вмешательство» в избирательную кампанию, «многочисленные свидетельства насильственных действий протестующих в отношении органов правопорядка», а также «противозаконное присвоение» отдельными людьми и интернет-изданиями статуса журналиста и СМИ, передаёт TUT.by.

В Белоруссии больше полугода продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего главу государства Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и многие страны мира итоги выборов в Белоруссии не признали.

Ранее, как писал NEWS.ru, лидер оппозиции РБ Светлана Тихановская призналась, что разочарована реакцией международного сообщества на события в республике. Она призвала оказать поддержку гражданскому обществу и ввести дополнительные санкции против действующей власти. Лидер белорусской оппозиции обратилась к мировому сообществу с просьбой поддержать СМИ, правозащитников и стачечные комитеты Белоруссии и прекратить финансировать правительство Лукашенко. Также она рассказала, что белорусская оппозиция «потеряла улицы», но выразила надежду, что весной акции протеста возобновятся.