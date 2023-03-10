«Предают Родину за деньги»: в Минске объяснили введение казни за госизмену Парламентарий РБ Гайдукевич: смертная казнь чиновников одобрена для защиты от предателей

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Закон о смертной казни для чиновников за госизмену нужен не для подавления оппозиции, а ради защиты госаппарата от предателей, заявил в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комиссии по международным делам парламента Белоруссии Олег Гайдукевич. По его словам, в стране не против демократии и оппозиция, но видят опасность в чиновниках, предающих за деньги.

Мы не говорим, что не должно быть демократии, свободы, оппозиции, разных точек зрения. Но предатель никакой идеологии не придерживается. Чиновник, который 20 лет делал карьеру, соглашался со всем, а потом предает Родину в интересах других стран — за деньги, а не за идею! Это может развалить страну, поскольку мы знаем подобные примеры из недавней истории, — говорит Гайдукевич.

Для примера он привел ситуации, в которых чиновник способствует теракту, во время которого гибнут люди, и силовика, нарушающего присягу, вследствие чего тоже погибают граждане.

9 марта в Белоруссии была введена смертная казнь за госизмену для всех лиц, занимающих государственные должности. Основная цель документа — усиление противодействия преступлениям экстремистской и антигосударственной направленности, поясняли в администрации президента Александра Лукашенко.

В феврале депутат Госдумы России Андрей Колесник предложил отменить мораторий на смертную казнь для уехавших и критикующих Россию. По словам парламентария, в Госдуме многие разделяют его позицию.